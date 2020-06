Oud-burgemeester Gerda Mylle (67) onverwacht overleden na kortstondige ziekenhuisopname: “Ze heeft zonder meer haar stempel gedrukt op Izegem” Hans Verbeke & Valentijn Dumoulein

16 juni 2020

20u08 34 Izegem In de Sint-Jozefskliniek is dinsdagnamiddag onverwacht voormalig CD&V-politica Gerda Mylle overleden. Ze was 67 en destijds de eerste vrouwelijke burgemeester van Izegem. Gerda Mylle laat haar man, drie kinderen en aardig wat kleinkinderen achter.

“Tijd voor een nieuwe generatie”, liet Gerda Mylle optekenen toen ze eind 2018 na een carrière van dertig jaar uit de (hoofdzakelijk) lokale politiek stapte. Vanaf toen nam ze, nog meer dan voorheen, de zorg voor haar man Johan D’Artois voor haar rekening, hij kampt al lang met gezondheidsproblemen. Zowat twee weken geleden werd Gerda Mylle opgenomen in het ziekenhuis. Complicaties leidden dinsdagnamiddag onverwacht tot haar overlijden. In Izegem is men met verstomming geslagen.

Mensen verbinden

Bert Maertens (N-VA) volgde in 2012, een beetje tot zijn eigen verbazing, Gerda Mylle op als burgemeester van Izegem. “Ik leerde haar kennen toen ik voorzitter was van de jeugdraad”, vertelt hij. “Gerda was toen schepen van Cultuur. We hebben veel en intens samengewerkt. Later ontmoetten we elkaar opnieuw in de politiek. Ik heb altijd bewondering gehad voor haar stijl: Gerda verbond mensen en ze had de gave van het woord. Samen met Geert Bourgeois is zij voor mij de beste redenaar op het Izegemse politiek toneel.”

Stenen verlegd

In haar functie van burgemeester was Gerda Mylle uiteraard belangrijk op veel vlakken, maar twee belangrijke realisaties zijn volgens Bert Maertens absoluut haar verdienste. “De opwaardering van de industriële erfgoedsite Eperon d’Or, waar nu ook het schoenen- en borstelmuseum zijn ondergebracht, is daar een van”, zegt Maertens. “Ook het cultuurhuis De Leest is zonder meer haar verdienste. Het idee kwam uit haar koker en ze heeft hemel en aarde bewogen om het project te doen slagen. Gerda heeft stenen verlegd in onze stad, letterlijk en figuurlijk.”

Rouwregister

Het was op de viering van 10 jaar De Leest, eind vorig jaar, dat Maertens nog een goed gesprek had met zijn voorganger. “Ze haalde volop herinneringen op aan die memorabele momenten bij de opstart en de officiële opening van De Leest. Je zag dat ze genoot om daarover te vertellen, blij dat ze haar stempel had kunnen drukken en Izegem zo’n succesvol cultuurhuis had kunnen schenken.” Volgens Bert Maertens zal de stad een rouwregister openen voor Gerda Mylle. “We leven mee met haar familie. In samenspraak met hen zullen we bespreken of en welke rol we als stadsbestuur kunnen spelen bij haar afscheid.”

We zijn altijd politieke tegenstrevers geweest, maar ik wil haar eerder een waardige concullega noemen Geert Bourgeois, voormalig gemeenteraadsvoorzitter, raadslid en schepen

Luisterend oor

Voormalig schepen Dirk Van Walleghem werkte jarenlang intens samen met Gerda Mylle. Ook hij is geschokt door het nieuws. “De laatste keer dat ik haar zag was op een CD&V-receptie begin februari. Daarna hebben we elkaar door de lockdown niet meer gezien. Ik heb haar in al die jaren op twee manieren leren appreciëren: als burgemeester liet ze haar schepenen de vrije teugels en ze apprecieerde wat we voor Izegem deden. Ze liet ons scoren. Anderzijds was ze een luisterend oor in het stadhuis, zowel voor het personeel als de inwoners. Je mocht altijd bij haar binnen lopen voor een babbel en een koffie. Ze luisterde en probeerde mee oplossingen voor je probleem te vinden. Wat ik bovenal in haar bewonderde dat ze haar politieke carrière goed combineerde met een enorme zorg voor haar gezin. Ze had ook de gave van het woord. Van slechts twee zinnen info kon ze een schitterend verhaal maken. Ze was groots in haar medeleven met andere mensen. Het was iemand die nooit bruggen opblies. Nu ik op pensioen ben had ik haar graag wat meer willen zien, maar het mocht niet zijn.”

Waardige concullega

Europarlementslid Geert Bourgeois zal zich Gerda Mylle herinneren als een knappe politica. “We zijn altijd politieke tegenstrevers geweest, maar ik wil haar eerder een waardige concullega noemen. Op momenten dat het nodig was hebben we over de politieke grenzen heen goed kunnen samenwerken. Toen N-VA in 2012 aan de macht kwam en ze een nederlaag leed is ze daar sereen mee omgegaan en dat was bewonderenswaardig. Ze was ook een heel sociaal bewogen persoon en verdient in meer dan één opzicht mijn respect.”