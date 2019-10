Organisatrice missverkiezing opent eigen schoonheidssalon Valentijn Dumoulein

25 oktober 2019

11u45 0 Izegem Yana Parmentier-Leman (30) ruilde recent Roeselare voor Izegem en heeft in de Hugo Verrieststraat haar eigen schoonheidssalon YPL Beauty geopend.

Yana is geen onbekende in de wereld der missverkiezingen. Ze nam er al aan verschillende deel en was ook de drijvende kracht achter Miss Batjesprinses. Volgend jaar pakt ze uit met de nieuwe missverkiezing Miss Benelux Beauty. Recent kreeg ze nog de titel van Charity Queen op de internationale missverkiezing Mrs. Supermodel Worldwide. “

Ze is met YPL Beauty niet aan haar proefstuk toe. “Acht jaar geleden had ik al een schoonheidssalon in Roeselare, maar wegens omstandigheden ben ik moeten stoppen”, zegt ze. “Daarna ben ik een tijdje uit de sector geweest om me volledig te kunnen toeleggen op verpleegkunde en het organiseren van missverkiezingen, maar het bloed kruipt blijkbaar waar het niet gaan kan.” Yana verhuisde naar Izegem, waar ze in haar huis een ruimte ombouwde voor haar schoonheidssalon. “Ik bied pedicure, gelaatsverzorging, epilaties van het gezicht, microneedling, BB Glow en dermaplanning aan”, zegt ze. “Binnenkort komen daar ook nog wimperextensions en Plasma Lift bij.”

Haar ervaring in de misswereld kan van pas komen, maar blijft beperkt, zegt ze. “Sowieso zal ik met mijn zaak sponsor zijn van de nieuwe editie van Miss Benelux Beauty, maar het beste zijn nog altijd de resultaten en de mond-aan-mond-reclame. Omdat ik nu ook heel wat andere behandelingen aanbiedt, is het enerzijds nieuw, maar toch niet helemaal. Ik bekijk alles nu ook anders en met mijn verloofde aan mijn zijde heb ik heel wat zin in deze nieuwe uitdaging.”

YPL Beauty is mits afspraak op maandag en woensdag tot 19 uur open en op donderdag en vrijdag van 19.30 tot 21.30 uur. Ook op zondag van 9 tot 12 uur. Meer info: www.yplbeauty.com.