Organisatoren EK-dorp schenken gelaatsmaskers aan woonzorgcentra Valentijn Dumoulein

02 mei 2020

14u46 0 Izegem Enkele horecabazen die in juni normaal gezien opnieuw het EK-fandorp aan De Leest gingen uitbaten, schenken zestien gelaatsmaskers aan enkele lokale woonzorgcentra.

Door het wegvallen van het EK voetbal – en bij uitbreiding zowat alle evenementen – besloten de horecabazen een deel van het budget aan te wenden voor veiligheidsmateriaal tijdens de coronacrisis. “Daarom hebben we zestien maskers aangekocht bij standenbouwer Bulik zodat ook wij ons steentje kunnen bijdragen”, zegt Thijs Codron. “De maskers hebben we aan verschillende woonzorgcentra geschonken: 8 aan ’t Pandje in Izegem, 4 aan WZC Sint-Vincentius in Kachtem en 4 aan WZC Hardoy in Ardooie. De andere schenkers zijn Alexander Huyghebaert, Mitch Dejonckere, Hein Dekiere, Tom Sintobin, Geert Mestdagh, Seba Vanwijnsberghe en Andy Verhelle.