Optiek Marrannes steunt Afrikaans project rond oogoperaties Valentijn Dumoulein

04 maart 2020

17u56 0 Izegem Optiekzaak Marrannes mag zich voortaan ‘Opticien voor de Wereld’ noemen. Dat betekent dat zaakvoerder Peter Marrannes zich engageert om slechtziende en blinde kinderen in Rwanda, Congo en Tanzania te helpen.

Om het label ‘Opticien voor de Wereld’ te behalen, engageert de optiekzaak zich om de organisatie financieel te ondersteunen. Deze bijdrage laat een lokale oogarts in een van die projecten toe om twee kindercataractoperaties uit te voeren en het nodige medische materiaal aan te kopen. De opticiens informeren ook hun cliënteel over de wereldwijde ongelijkheid op vlak van oogzorg en de eenvoudige oplossing die Licht voor de Wereld aanreikt.

De zaakvoerder legt uit hoe de documentaire Losing Sight, over het werk van de ngo Licht voor de Wereld in Congo, hen overtuigde om zich in te zetten als Opticien voor de Wereld. “Klanten voorzien van een comfortabel, efficiënt zicht is voor ons een evidentie. Voor minder gaan we niet”, zegt Peter. “De documentaire deed ons inzien dat dit echter niet overal zo simpel is. Een aandoening als cataract wordt door onze artsen in een handomdraai verholpen. In Afrika leidt dit echter tot blindheid, wat leidt tot analfabetisme en sociale uitsluiting. Daarom willen we met onze steun mensen helpen die getroffen worden door vermijdbare blindheid.”