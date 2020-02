Opnieuw tientallen meldingen voor stormschade in Mandelstreek LSI

23 februari 2020

13u52

Bron: LSI 0 Izegem Voor de derde zondag op rij zijn bij de brandweerzone Midwest opnieuw tientallen meldingen voor stormschade binnengelopen. In Izegem moest een centrumstraat een tijdje afgesloten worden omdat een deel van een goot naar beneden dreigde te vallen.

De brandweer snelde met een ladderwagen naar de Baron de Pelichystraat om de gevaarlijk loshangende gootbedekking op een veilige manier naar beneden te halen. De straat moest daarvoor wel een tijdje afgesloten worden. Ook elders in de Mandelstreek moest de brandweer uitrukken voor meldingen van stormschade. In zowel de Kweekstraat als de Bruggestraat in Ingelmunster dreigde de dakbedekking van een plat dak de lucht in te gaan. Dat was ook het geval bij de Lidl-winkel in Ingelmunster. Ook in de Eugeen van Maldeghemstraat in Dentergem moest de brandweer een plat dak van een nieuwbouwwoning met zandzakjes verstevigen.