Opnieuw oppomp- en recreatieverbod door blauwalgen op kanaal in Izegem Lieven Samyn

10 juli 2019

18u10 5 Izegem Net als vorig jaar zorgen blauwalgen er ook nu voor dat er langs het kanaal Roeselare-Leie in Izegem een oppomp- en recreatieverbod is uitgevaardigd. Slecht nieuws voor de watersporthaven in Kachtem en de Izegemse Watersportvereniging. Ook bij de plaatselijke triatlonclub houden ze de ontwikkelingen met een bang hart in het oog.

Eind juli 2018 liepen de eerste meldingen van blauwalgen binnen, maar dit jaar zijn de schadelijke bacteriën die wat op zeewier lijken en zorgen voor een blauwgroene verkleuring van het water zelfs nog wat vroeger. De hoge temperaturen en lange periode van droogte zijn de boosdoeners en zorgen ervoor dat de algen zich ontzettend snel ontwikkelen. Ze geven giftige gassen vrij en zijn schadelijk voor mens en dier, zowel bij contact als bij inname van het water.

De blauwalgengroei zorgt ervoor dat er tussen de Centrumbrug en de Sasbrug in Kachtem niet meer toegelaten is water uit het kanaal op te pompen voor het besproeien van landbouwgewassen of voor drinkwater voor vee. Daarnaast is elke vorm van zachte recreatie zoals waterskiën, kajakken, wakeboarden of vissen verboden.

Ook bij de Izegemse triatlonclub EFC-ITC wachten ze de verdere ontwikkelingen rond de blauwalgen met een bang hart af. In 2018 moest het zwemgedeelte van de jaarlijkse triatlon op 15 augustus noodgedwongen naar provinciedomein De Gavers verhuizen. “Geen goed nieuws maar we kruisen de vingers dat de toestand snel wijzigt”, aldus voorzitter Frank Bruyneel. De verhuis van het zwemgedeelte naar Harelbeke betekende vorig jaar een waar huzarenstukje en zorgde voor flink wat extra energie, vergaderingen en kopzorgen. In 2018 gold de triatlon als Belgisch Kampioenschap, dat is dit jaar niet het geval.