Opnieuw blauwalgen in kanaal Roeselare-Leie: water- en jetskiën verboden Valentijn Dumoulein / Charlotte Degezelle

25 juni 2020

13u47 0 Izegem In het kanaal Roeselare-Leie zijn opnieuw blauwalgen gevonden. Omdat die een gevaar voor de volksgezondheid kunnen inhouden, is het op bepaalde locaties in het kanaal verboden watersport te beoefenen of om water om te pompen.

Het is al het derde jaar op rij dat er blauwalgen in het kanaal opduiken. Het gaat om een soort bacterie die een blauwgroene, soms roodbruine olieachtige laag op het water vormt. Als het wier van die algen afsterft, komen er giftige stoffen vrij die schadelijk zijn voor mens en dier. Klachten kunnen variëren van diarree en braken tot irritatie van de ogen, oren en huid en luchtwegen. Daardoor geldt er weer een verbod op water- en jetskiën en wakeboarden op het kanaal.

Wakeboardkamp geschrapt

Dat is slecht nieuws voor de Izegemse Watersportvereniging, met uitvalsbasis in de jachthaven van Kachtem. Door de coronacrisis lagen hun activiteiten dit voorjaar al eens een hele poos stil en ook de komende weken is er geen beterschap in zicht. Naast trainingen en recreatie is ook een wakeboardkamp geschrapt. De Roeselaarse Kajakvaarders kunnen hun sport wel nog op het water beoefenen omdat ze niet in contact komen met het water.

Verder is het in Izegem verboden water op te pompen om er gewassen mee te besproeien of als drinkwater te geven aan vee.