Oplichter die fietsenhandel had opgericht riskeert celstraf en beroepsverbod Alexander Haezebrouck

15 september 2020

15u14 0 Izegem Een 56-jarige man uit Izegem riskeert een gevangenisstraf van acht maanden en een beroepsverbod van 3 jaar omdat hij mensen oplichtte toen hij een fietsenhandel had opgezet. Fietsen waarvan al voorschotten waren betaald, werden niet geleverd.

De man startte eerst met zijn fietsenhandel in Bredene, en verhuisde die nadien naar Izegem. Op 1 oktober vorig jaar stopte hij al met de zaak en was amper een jaar actief geweest. “Maar dat jaar was wel ruim genoeg om drie feiten van oplichting te plegen”, zei het openbaar ministerie. “Na het betalen van voorschotten, werden fietsen niet geleverd.” In twee gevallen ging het om een elektrische fiets. Ook een fiets die door een klant werd gewonnen via een tombola werd niet geleverd. “Hij stopte net op tijd met zijn zaak zodat hij zijn stempelgeld niet zou verliezen. Hij is een totaal onbetrouwbaar persoon en werd in het verleden al verschillende keren veroordeeld voor gelijkaardige feiten.”

Naast de celstraf en het beroepsverbod riskeert de man ook nog een geldboete van 800 euro. Vonnis op 14 oktober.