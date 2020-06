Opleidingen singer-songwriter en modeltekenen nieuw bij kunstacademie Art’Iz Valentijn Dumoulein

03 juni 2020

12u56 1 Izegem Kunstacademie Art’Iz regio Izegem start met de inschrijvingen voor het volgende schooljaar. “De academie zet verder in op de kansen voor verbreding en verdieping die het nieuwe decreet voor het Kunstonderwijs biedt”, zegt schepen van Kunstonderwijs Kurt Himpe.

“De voorbije jaren groeide Kunstacademie Art’Iz sterk, in de eerste plaats door het enthousiasme en de professionaliteit van het gedreven team, maar ook door de sterke vernieuwingen. We zetten daar verder op in met een nieuw vak singer-songwriter waarbij de leerlingen zelf songs leren schrijven en ook het nieuwe vak arrangeren om bestaande muziek te bewerken”, verduidelijkt Himpe.

“We starten ook met een nieuw vak muziekstudio waarbij leerlingen uit verschillende graden samen op een vernieuwende, creatieve manier met muziek omgaan”, zegt directeur Wim Belaen. “Bij het domein Beeld komt er vanaf september ook modeltekenen bij als vak.”

Nieuwe website

“Niet alleen wordt een aantal vakken in een nieuwe jas gestoken, de Kunstacademie lanceert vanaf 3 juni ook een nieuwe website. Via deze website kun je online inschrijven, maar de Kunstacademie zet vanaf 3 juni ook de deuren open voor inschrijvingen”, besluit Belaen. Meer info op www.artiz-izegem.be.