Opgepast: superflitspaal aan wegenwerken E403 in Izegem LSI

21 september 2019

11u57

Automobilisten die de E403 van Kortrijk richting Brugge nemen, tellen aan de wegenwerken tussen Izegem en Rumbeke (Roeselare) maar beter op hun snelheidsmeter. Sinds vrijdag staat een superflitspaal aan de oprit van de snelweg in Izegem opgesteld.

Bij de aankondiging van de onderhoudswerken aan drie bruggen was al gewaarschuwd voor intensieve snelheidscontroles aan de werfzone. De snelheid is er beperkt tot 70 km/u. Een maand na de start van de werken halfweg augustus was er evenwel nog geen controle uitgevoerd. Daar komt nu verandering in want sinds vrijdag staat de grote superflitspaal er opgesteld.