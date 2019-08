Openluchtzwembad lokte in juli 12.612 zwemmers, minder dan de helft van juli 2018 CDR

06 augustus 2019

Openluchtzwembad De Krekel mocht in juli 12.612 zwemmers verwelkomen. Een mooi cijfer, maar nog niet eens de helft van de 29.157 bezoekers die er vorig jaar in juli kwamen genieten van een frisse duik. En dat ondanks de tropische temperaturen die nog fris in ons geheugen gegrift staan. “Toch is het weer de grote verklaring voor het verschil in cijfers”, duidt Bart Colpaert van de Izegemse Sportdienst. “Dit jaar hadden we in juli een korte piek met extreme temperaturen, terwijl het vorig jaar een langere periode heel warm was. In 2018 waren er 15 dagen waarop we op één dag tijd meer dan 1.000 zwemmers telden. Dit jaar waren er maar drie dagen met meer dan 1.000 mensen die kwamen zwemmen, de andere dagen ging het telkens om enkele honderden. Op de topdag in 2018 telden we 2.066 zwemmers, dit jaar 2.031. Andere redenen voor het lagere bezoekersaantal zijn mogelijk de verhoging van de tarieven en de strengere maatregelen tegen overlast.” Ook augustus lijkt voorlopig geen recordmaand te worden.