Open Vld vraagt extra gemeenteraad rond nieuwe hoogspanning Ventilus, kwestie komt op commissie VDI

18 juni 2019

11u13

Bron: VDI 9 Izegem In de In de nasleep van het verzet van zes burgemeesters tegen de komst van de nieuwe hoogspanningslijn Ventilus vraagt oppositiepartij Open Vld in Izegem een extra gemeenteraad rond dit dossier. Die komt er niet, maar de kwestie wordt wel besproken op de Commissie Openbare Werken en Mobiliteit van nu donderdag.

“Gezien de plannen voor die hoogspanningslijn ook een grote impact op het Izegemse grondgebied zullen hebben, vraag ik een extra gemeenteraadszitting te organiseren”, zegt Open Vld-raadslid Geert Leenknecht. “De voorbije weken ontvingen we heel wat reacties van buurtbewoners en landbouwers over de tracés van de hoogspanningslijn. De tijd dringt, want er kan maar tot 27 juni bezwaar ingediend worden.”

De volgende gemeenteraad staat echter pas op 4 juli gepland. Open Vld roept de anderep artijen op de vraag te steunen. Zodra een derde van de raadsleden akkoord gaat, moet de gemeenteraad eerder samenkomen.

Burgemeester Bert Maertens (N-VA) stelt echter een alternatief voor. “De eerstvolgende datum waarop we praktisch gezien een extra gemeenteraad zouden kunnen samen roepen is op woensdag 26 juni, maar er zijn verschillende raadsleden die dan al op vakantie zijn of een oudercontact moeten bijwonen”, vertelt hij. “Daarom heb ik voorgesteld de kwestie te bespreken op de Commissie Openbare Werken en Mobiliteit van nu donderdag 20 juni. Bijna alle partijen zijn akkoord met die werkwijze, enkel Vlaams Belang moet nog iets laten weten. Daar zullen we het standpunt van de stad bekend maken en zal er tijd zijn om er over te debatteren.”

Een infovergadering op dinsdag 11 juni in zaal ISO wees alvast uit dat er ook in Izegem heel wat protest tegen het Ventilus-project is.