Open Monumentendag lokt bijna 2.000 bezoekers Valentijn Dumoulein

08 september 2019

20u52

Bron: VDI 0 Izegem Bijna 2.000 bezoekers lokte Open Monumentendag in Izegem. “Opnieuw een schot in de roos”, zegt een tevreden schepen van Musea en Erfgoed Kurt Himpe (N-VA).

“Eperon d’Or was de grote publiekstrekker met bijna 1.300 bezoekers. Maar ook de particuliere gebouwen die opengesteld werden, lokten heel wat nieuwsgierigen met het gebouw De Gilde op kop. Ook de wandeling en fietstocht konden op belangstelling rekenen, ondanks de mindere weersomstandigheden.”

De eenmalige opening van drukkerij Strobbe voor amateur- en beroepsfotografen was al weken vooraf helemaal volzet. “Na het kasteel Wolvenhof in 2017 en de Paterskerk vorig jaar was het derde keer dat het initiatief genomen werd. En dat valt blijkbaar in de smaak. We gaan dus zeker op zoek naar een locatie om op Open Monumentendag 2020 de fotografen alweer een blik te gunnen in een iconisch gebouw in onze stad”, besluit schepen Himpe.