Open Monumentendag flitst bezoeker terug naar einde Eerste Wereldoorlog

14 augustus 2019

17u59 0 Izegem Het einde van de Eerste Wereldoorlog is de rode draad doorheen Open Monumentendag op zondag 8 september. Zo kan je je laten fotograferen middenin de verwoeste gewesten, enkele iconische gebouwenbezoeken of deelnemen aan een fietstocht of wandeling die je meeneemt naar die tijd.

“Met De Gilde in de Kruisstraat, het huis Laloo in de Pieter Baesstraat en het huis Beyaert in de Bellevuestraat gooien drie iconische gebouwen de deuren open”, opent schepen van cultuur Kurt Himpe (N-VA). “De Gilde was het kloppende hart van de katholieke zuil en deed tijdens WOI dienst als lazaret. Het art decohuis Laloo werd daarentegen ontworpen door architect Charles Laloo, die ook het ontwerp voor het voorgebouw van Eperon d’Or leverde, en kan eenmalig bezocht worden. Ook het huis Beyaert, gebouwd in het interbellum, waar de voormalige wijnhandel Werbrouck gevestigd was, kan bezocht worden.”

In Eperon d’Or is er een unieke tentoonstelling met originele stukken uit de wederopbouw na de Eerste Wereldoorlog. “De bezoeker kan er zich laten fotograferen middenin de verwoeste gewesten en de foto meenemen naar huis”, verduidelijkt conservator Hilde Colpaert. “Er zijn ook demonstraties van de ambachtelijke borstel- en schoenmakerij en kinderen kunnen een papieren stad anno 1915 bouwen.” Aan Eperon d’Or zullen ook oldtimers staan en om 16 uur is er een schoentjesworp met mooie prijzen. Verder is er een wandeling die de deelnemer onderdompelt in de periode na de Eerste Wereldoorlog, de periode van de invoering van het algemeen enkelvoudig stemrecht voor mannen, nieuwe infrastructuur in Izegem, mooie herenhuizen van de fabrikanten en sociale woningbouw. “Er is ook een fietstocht van tien kilometer door Emelgem, Kachtem en Izegem die de deelnemers laat proeven van de bouwprojecten die vanaf 1920 het groot tekort aan woningen in de stad moesten opvangen”, vult publieksmedewerker Lieven Lamote aan.

Tot slot gaat de voormalige drukkerij Strobbe ook eenmalig open voor beroeps- en amateurfotografen. “Het is na de fotoshoot in kasteel Wolvenhof en de kloostergebouwen van de Paterskerk de derde keer dat zo’n initiatief genomen wordt. Het was een stormloop en in een mum van tijd waren de tachtig beschikbare plaatsen volzet. Opnieuw een groot succes”, besluit erfgoedschepen Himpe.

Meer info en inschrijven voor enkele activiteiten via www.eperondor.be.