Opdracht geslaagd! Vincent (39) rijdt Omloop van de Slagvelden uit Valentijn Dumoulein

03 september 2019

14u24

Bron: VDI 0 Izegem Izegemnaar Vincent Holvoet (39) is er in geslaagd de Omloop van de Slagvelden tot een goed eind te brengen. De leerkracht aan het Ensorinstituut in Oostende staat ondertussen weer voor de klas, maar vorige week maalde hij nog acht ritten door België, Frankrijk en Luxemburg af, goed voor 2.098 kilometer langs plaatsen waar honderd jaar geleden de slagvelden van de Eerste Wereldoorlog lagen.

De Omloop van de Slagvelden werd honderd jaar geleden voor het eerst gereden, als eerbetoon aan de gesneuvelde soldaten uit WO I. Op maandag 19 augustus werd de wielerwedstrijd nieuw leven ingeblazen, maar dit keer als extreem pittige fietstocht. “We zouden met 87 renners zijn, maar er daagden er maar 69 op”, vertelt hij. “Uiteindelijk haalden er daar maar 57 de finish van, waaronder ik. Onderweg vielen er veel deelnemers uit door overbelasting of een ontsteking. Zelf ben ik er beter uit gekomen dan gedacht. Er zaten meerdere etappes van meer dan 300 kilometer per dag in en dat kruipt in je kleren.”

“De zwaarste rit bedroeg 345 kilometer. We moesten om 2 uur ’s nachts vertrekken om die te gaan afmalen. Toen heb ik toch even een dipje gehad, maar dankzij koffie en cola ben ik er toch doorgekomen.” De leukste rit die Vincent maakte, was er een van 320 kilometer door de Vogezen. “Dat was met behoorlijk wat hoogtekilometers en dan voel ik me wel in mijn sas. Gelukkig hielpen alle deelnemers elkaar goed. De eerste dagen startte ik wat traag, maar op termijn zat ik toch bij de wat snellere groep. Al hield ik altijd mijn eigen tempo aan en nam ik voldoende tijd op rustplaatsen om te recupereren.”

Oorlogsgruwel

De mooiste herinnering bewaart Vincent aan de slotetappe van Brussel naar Oosteeklo. “Die was één groot eerbetoon. De laatste kilometers kreeg ik kippenvel, omdat er honderden mensen ons stonden toe te juichen. De brandweer stond zelfs paraat om met water een erehaag te spuiten. Onderweg namen we ook de tijd om stil te staan bij de oorlogsgruwel. Bij Amiens, waar de eerste tankslag plaatsvond, was dat beklijvend en ook Verdun zal me bijblijven. Een aantal van de steden die ik nu bezocht, wil ik later nog eens uitgebreider met mijn vriendin verkennen.”

Tot slot wil Vincent de zaken die hij zag ook in zijn lessen verwerken. “In de lessen toerisme ben ik zeker van plan mijn ervaringen met de studenten te delen”, klinkt het. Of hij de tocht nog eens opnieuw zou doen? “Op voorhand zou ik gezegd hebben van niet, maar nu begint het toch weer te kriebelen. Al denk ik dat ik in dat geval wel een jaartje zal overslaan.” Of er een nieuwe editie van die Omloop van de Slagvelden komt, is nog niet bekend.