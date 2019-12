Op de foto met F.C. De Kampioenen? Kom dan op 21 december naar het Bierkasteel Valentijn Dumoulein

04 december 2019

11u59 6 Izegem De cast van F.C. De Kampioenen bezoekt op zaterdag 21 december het Bierkasteel in Izegem. Ze zijn er te gast naar aanleiding van ‘Viva Boma’, de vierde langspeelfilm die binnenkort in de cinema te zien is. Brouwerij Van Honsebrouck sponsort de film. Langskomen is gratis, maar wie op de foto wil, zal ter plekke een nummertje moeten trekken.

An Swartenbroekx (Bieke), Loes Van Den Heuvel (Carmen), Ann Tuts (Doortje), Ben Rottiers (Pol), Jaak Van Assche (Fernand), Tuur De Weert (Maurice), Machteld Timmermans (Goedele) en Marijn Devalck (Boma) zullen er vanaf 15.30 uur aanwezig zijn om fans van F.C. De Kampioenen te begroeten. Het bezoek start met een fotomoment waarbij iedereen met de acteurs op de foto kan. “Om alles vlot te laten verlopen, zullen de acteurs op een podium staan. Via een nummersysteem weten mensen wanneer het hun beurt is om op de foto te gaan met de cast. Het fotomoment vindt van 15.30 tot 17 uur plaats in de Balzaal. Vanaf 17 uur uur gaan de acteurs samen met de fans naar Michelle’s Pub voor een drankje en een praatje”, vertelt Bruno Lambert, marketing manager van het Bierkasteel.