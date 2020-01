Oostrozebeke krijgt duurzamere openbare verlichting Valentijn Dumoulein

30 januari 2020

13u45 2 Izegem Het gemeentebestuur van Oostrozebeke heeft een overeenkomst afgesloten met distributienetbeheerder Fluvius om in de komende 10 jaar het volledige openbare verlichtingspark van de gemeente van LED-verlichting te voorzien. De 1 627 verlichtingstoestellen die de gemeente telt, zullen zo tegen 2030 voorzien zijn van LED-armaturen.

“Alle toestellen zullen op termijn worden voorzien van een dimfunctie”, zegt groen- en milieudeskundige Hermien De Foer. “Zo zal geleidelijk aan – en in de daarvoor geselecteerde straten – overgegaan worden naar doven in plaats van dimmen tijdens de nachtelijke uren. Het project is niet alleen goed voor de portemonnee, maar ook voor het milieu. Er wordt begroot dat een besparing van maar liefst 42 % op het energieverbruik én een reductie in CO2-uitstoot van 42 % zal gerealiseerd worden.”

Ook in de gemeentelijke gebouwen wordt geïnvesteerd in duurzame en efficiënte verlichting: zo werd in 2019 de volledige bibliotheek voorzien van LED-verlichting. In de komende legislatuur volgen ook nog het oude gedeelte van zowel het sportcentrum als de buitenschoolse kinderopvang alsook de verlichting in het woonzorgcentrum.

Deze actie past in de klimaatambities van het gemeentebestuur. Onder de noemer ‘Een daad voor ons klimaat’ wenst Oostrozebeke – samen met de andere gemeenten uit de ‘Klimaatgroep Midwest’ - de uitstoot van CO2 met 40 % te reduceren tegenover het basisjaar 2011.