Oost-Vlaams koppel is 65.000ste bezoeker van stadsmuseum Eperon d’Or Valentijn Dumoulein

04 juli 2020

12u33 0 Izegem Op zaterdag 4 juli kreeg de industriële erfgoedsite Eperon d’Or in het West-Vlaamse Izegem zijn 65.000ste bezoeker over de vloer sinds de opening in juni 2017. De eer was voor Frank Mees en Martine Saey uit het Oost-Vlaamse Lochristi, die uit handen van schepen van Musea Kurt Himpe (N-VA) een geschenk ontvingen.

Ze zakten ongeveer tien jaar geleden al eens af naar het borstelmuseum op de vroegere site in de Baron de Pélichystraat. De bezoekers bezochten vandaag het museum met de Museumpas. “Ongeveer een jaar geleden sloot Eperon d’Or aan bij Museumpas en dat blijkt een schot in de roos. In een jaar tijd vonden al honderden Museumpassers hun weg naar ons museum”, verduidelijkt schepen Kurt Himpe. “Door de samenwerking met Museumpas komen we met onze musea in een breed netwerk. Wie een Museumpas aanschaft, kan op dit ogenblik zo vaak als men wil 172 musea en 222 exposities bezoeken. In de provincie West-Vlaanderen zijn ongeveer twintig locaties aangesloten bij Museumpas. We krijgen via dit systeem niet alleen bezoekers in het museum, in Eperon d’Or kan je de Museumpas ook kopen of verlengen”, besluit schepen Himpe.