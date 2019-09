Ook voor Baziel is het de eerste schooldag: hond helpt kinderen met autisme in De Zonnebloem tot rust komen Valentijn Dumoulein

02 september 2019

13u49

Bron: Valentijn Dumoulein 1 Izegem De kinderen uit de klas van juf Annelies in De Zonnebloem kregen er op de eerste schooldag een wel heel bijzonder klasgenootje bij. Schoolhond Baziel vergezelt hen voortaan vier op vijf dagen tijdens de lessen. De school biedt voortaan ook kleuter- en lager onderwijs aan voor kinderen met autisme en dankzij Baziel moeten zij zich meer op hun gemak voelen, waardoor ze makkelijker kunnen openbloeien.

De Zonnebloemschool biedt plaats aan leerlingen met een leerstoornis of -achterstand en vanaf dit schooljaar zijn er ook klasjes voor type 9-basisonderwijs voor kleuters en kinderen met een autismespectrumstoornis. “We zijn de nood voor dit type onderwijs in Izegem gaan bepleiten in Brussel en eind mei kregen we goedkeuring”, vertelt directrice Lynn Moyaert. “We hadden al een wachtlijst aangelegd, waardoor we op de eerste schooldag al met vier lagere klasjes voor acht en negen leerlingen en een kleuterklasje met vijf kinderen uit de startblokken konden schieten. Door kleinschalig te werken, kunnen we maximale aandacht aan de kinderen geven. De focus lag hier al op leerstoornissen, maar de toevoeging van type 9-onderwijs betekent ook dat we er het socio-emotionele aspect bijnemen. We willen onze leerlingen een thuisgevoel geven en daar speelt onze schoolhond Baziel een cruciale rol in.”

Sociaal contact

Die vijf maanden oude Cavalier King Charles-spaniël heeft niet zomaar een mand, maar wel een mooi houten huisje in de klas van juf Annelies Lafaut. Zij neemt de puppy voor en na de schooluren en in de weekends en vakanties mee naar huis. “We kregen het idee voor een eigen schoolhond toen we op sociale media een filmpje zagen”, vertelt de juf. “Kinderen komen hier op school al in aanraking met kippen, konijnen, ganzen, eenden en cavia’s, maar we leerden dat een hond in de klas hebben het sociaal contact nog meer kan bevorderen en een rustpunt voor kinderen kan vormen. De stap naar een dier is voor een kind nog altijd kleiner dan naar een mens.”

Hondenbrokje

Bij ons bezoek kondigt de eerste speeltijd van het nieuwe schooljaar zich aan en we merken dat de negen kinderen uit de klas van juf Annelies al dikke vriendjes zijn met Baziel. Geen schroom bij de jongens en meisjes, maar ook geen bruuske bewegingen. Veel rustige aaitjes en van geduw of getrek is geen sprake. “Vorige week woensdag konden de kinderen al een eerste keer met Baziel kennismaken”, legt juf Annelies uit. “Structuur is voor kinderen met autismespectrumstoornis zeer belangrijk en dus maken we er vanaf dag één duidelijke afspraken over. Baziel is nieuw in de klas, maar het is niet de bedoeling dat de kinderen zomaar naar hem toe stappen. Als Baziel zelf komt snuffelen, mogen ze even aaien. De leerlingen krijgen elke dag een hondenbrokje en daarmee kunnen ze zelf eens vijf minuten naar keuze naar Baziel stappen om even bij hem te zijn. Zijn die vijf minuten om, dan moeten ze wachten tot de volgende dag. Ze kunnen dat hondenbrokje ook een dag opsparen.”

Rode en zwarte sjaaltjes

Baziel is niet zomaar een attractie, maar heeft wel degelijk een doel. De hond moet op termijn een vertrouwd element in de klas worden. “In een eerste fase zal Baziel vooral tijd in de klas van juf Annelies doorbrengen, maar op termijn kan hij ook in andere klassen opduiken. We zullen bijvoorbeeld ook af en toe knuffelmomenten met de kleutertjes inlassen”, vertelt de directrice. “Later kan hij ook op de speelplaats opduiken, maar we willen dat allemaal wat opbouwen. Het is niet zo dat Baziel onder constante aandacht zal staan. Op woensdag blijft hij sowieso thuis, zodat ook hij een rustdag heeft. En als hij een zwart sjaaltje draagt, weten de kinderen dat ze hem even met rust moeten laten. Een rood sjaaltje betekent dan weer dat ze hem mogen benaderen.”

Of een hond dan niet voor te veel afleiding kan zorgen? “In het begin zal dat waarschijnlijk wel zo zijn, maar mits goede afspraken zal dat wel loslopen”, meent juf Annelies. De school start later dit jaar ook een samenwerking op met kunstacademie Art’Iz waarbij er muziekles binnen de schoolmuren wordt gegeven.