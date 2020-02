Ook Voka bezorgd over toestand kanaal Roeselare-Leie: “Helft van scheepvaart dreigt verloren te gaan” Valentijn Dumoulein

10 februari 2020

15u35 0 Izegem Nadat vorige week de kanaalburgemeesters al aan de alarmbel trokken over het te beperkte budget voor de renovatie van de oevers en loskaaien van het kanaal Roeselare-Leie, waarschuwt nu ook ondernemersorganisatie VOKA voor de gevolgen als er geen extra geld wordt vrijgemaakt.

De Vlaamse Waterweg maakt de komende vijf jaar 25 miljoen euro vrij voor herstellingswerken, maar uit informatie die Vlaams parlementslid Bert Maertens opvroeg blijkt dat er minstens 32 miljoen euro nodig is om het kanaal bevaarbaar te houden. Daarnaast is er nog eens een bedrag van 26,5 miljoen euro nodig voor de verdere uitdieping van de Kop van de Vaart in Roeselare.

Ernstige gevolgen

Volgens Bert Mons van Voka West-Vlaanderen is de situatie ernstig. “Zonder de noodzakelijke investeringen dreigt vijftig procent van alle scheepvaart op het kanaal verloren te gaan”, zegt hij. “Dat zou voor de bedrijven ernstige gevolgen hebben. Alle transport zou opnieuw over de weg moeten gebeuren, met alle gevolgen van dien op het vlak van mobiliteit en luchtverontreiniging.”

Kanaal als levensader

De Roeselaarse pastaproducent Soubry bevestigt dat. “Het kanaal Roeselare-Leie is onze levensader. Via dit kanaal ontvangen wij dagelijks onze grondstoffen vanuit Frankrijk of overzees – via Gent – op een betrouwbare, economische en milieubewuste manier”, zegt zaakvoerder Michel Soubry. “De binnenvaart staat echter niet stil. Kleine schepen verdwijnen en worden vervangen door grotere en moderne binnenschepen die beantwoorden aan onze behoeften voor de toevoer van grondstoffen.”

Het Burgemeestersoverleg Midwest, de provincie West-Vlaanderen en Voka West-Vlaanderen drukken alvast de wens uit om samen met andere partners op korte termijn verder te overleggen met de Vlaamse overheid over de noodzakelijke initiatieven.

Provinciaal gedeputeerde Jean de Béthune zal de coördinatie van deze missie op zich nemen. “Het is belangrijk dat we alle krachten bundelen zodat het kanaal de nodige aandacht en budgetten krijgt. De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen investeert niet voor niets miljoenen euro’s in de bouw van een nieuwe River Terminal in Roeselare. Wij geloven sterk in de meerwaarde van de binnenvaart, maar om die verschuiving mogelijk te maken, is een goede basisinfrastructuur van het grootste belang”, aldus De Béthune.