Ook Sint-Jozefskliniek neemt maatregelen tegen coronavirus Valentijn Dumoulein

03 februari 2020

11u22 2 Izegem Net als in AZ Delta in Roeselare en het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt neemt de Sint-Jozefskliniek in Izegem maatregelen tegen het coronavirus.

“We verhogen de alertheid”, bevestigt ziekenhuishygiëniste Liesbeth De Pauw. “Als we vermoeden dat een patiënt het coronavirus heeft, onderzoeken we de persoon. Daarbij hebben we bijzondere aandacht voor koorts en hoest. We vragen de patiënt of hij onlangs in China is geweest of contact heeft gehad met andere patiënten met het virus. Als medewerkers beschermen we ons met een mondmasker, oogbescherming en handschoenen. Als de patiënt besmet is met het virus, wordt deze doorgestuurd naar het referentiecentrum.”

Handhygiëne

Het ziekenhuis merkt dat ook de bezoekers sterk bekommerd zijn. “Zo zien we dat onze maskers vlot meegenomen worden”, zegt Lien. “Daarnaast blijven handen ontsmetten en een goede hoest- en nieshygiëne cruciaal. Aan ons zorgpersoneel leren we de handen goed te ontsmetten. Trimestrieel controleren de ziekenhuishygiënisten de handhygiëne van artsen en medewerkers. De medewerkers met de beste handhygiëne worden beloond met een cinematicket.”

30 patiënten met griep

Ondertussen laat de jaarlijkse griep zich ook weer voelen in het ziekenhuis. “We hebben sinds november al dertig patiënten met griep gehad”, gaat De Pauw verder. “Vooral jonge kinderen. Zij komen in contact met ouders en grootouders, waardoor de griep zich sneller kan verspreiden. Daarom hebben we in het ziekenhuis ook ingezet op griepvaccinatie bij de medewerkers en artsen. 94 procent van onze artsen laat zich vaccineren. In totaal laat 74 procent van de medewerkers zich vaccineren. Als we dan toch een patiënt met griep hebben, wordt hij ook in isolatie verpleegd.”