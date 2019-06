Ook Izegemse scholen engageren zich voor Rode Neuzendag VDI

23 juni 2019

16u59

Bron: VDI 0 Izegem De vierde editie van Rode Neuzendag kon al 1.100 scholen overtuigen om mee te doen. Ook in Izegem springen een aantal scholen vlot op de kar.

Waar de vorige jaren de focus lag op het mentaal welzijn van jongeren, verruimt de goeddoelactie die dit jaar naar het mentaal, fysiek en sociaal weerbaarder maken van jongeren in Vlaanderen. Hoogtepunt van de actie wordt een grote slotshow op 29 november.

Om die problematiek onder de aandacht te brengen, roept de Rode Neuzen Dag dit jaar zoveel mogelijk scholen op om acties te organiseren. In Izegem doen alvast middelbare school Prizma Campus VTI en basisschool Sint-Tillo Sint-Jozef (vanaf september officieel De Stadsparel – nvdr.) mee.

Psycho-emotionele zorg

“Het is de allereerste keer dat onze campus zal deelnemen”, vertelt Daan Terryn van Prizma Campus VTI. “We hebben die beslissing genomen vanuit onze nieuwe organisatie voor leerlingenparticipatie Elpee. Uit een verkennend gesprek met onze peter, Filip Kowlier, hebben we begrepen dat hij veel belang hecht aan psycho-emotionele zorg en we willen daarom dit thema nog meer in de verf zetten dan we vooraf al deden. Bovendien is psycho-emotionele zorg een heel belangrijk domein binnen leerlingenbegeleiding én is het psycho-emotioneel welbevinden van leerlingen en leerkrachten belangrijk in het kader van het scheppen van een meer verbindend klimaat. Beide gaan hand in hand en “wisselwerken”.

“Concrete acties hebben we nog niet meteen. We willen hierbij onze leerlingen van het kabinet gezondheid betrekken en samen met hen bepalen wat, hoe en wanneer we zullen plannen en organiseren. “