Ook Izegems Vlaams Belang-Kamerlid Nathalie Dewulf ontving poederbrief: “Ik laat me niet intimideren” Valentijn Dumoulein

09 juli 2020

14u46 0 Izegem Bij de Vlaams Belang-Kamerleden die een mysterieuze poederbrief hebben ontvangen, zit ook de Izegemse politica Nathalie Dewulf. Haar dochter had de brief al uit de bus gehaald. “Maar ze had die gelukkig nog niet geopend”, reageert Nathalie.

Acht Kamerleden, waaronder Vlaams Belang-leden Barbara Pas, Ellen Samyn, Steven Creyelman, Hans Verreyt en dus ook Nathalie Dewulf hebben een poederbrief in de bus gekregen. “Ik had al van collega Hans Verreyt vernomen dat hij zo’n brief had ontvangen en plots kreeg ik een bericht van mijn dochter dat er ook bij ons een vreemde envelop in de brievenbus zat. Ze had die er al uitgehaald, maar gelukkig gewoon op tafel gelegd. Toen ik ’s avonds thuis kwam, heb ik de politie gebeld en die heeft de brief voor onderzoek meegenomen. Mijn adres en naam waren getypt, voor de rest zat er geen info bij. In de envelop zat nog een kleinere envelop met dat poeder in.”

Dewulf heeft geen idee wat de motivatie van de verzender kan zijn. “We zijn niet met gevoelige materie bezig, dus ik heb er het raden naar. Het is vooral schrikken, want je verwacht zoiets niet. Ik laat me echter niet intimideren en blijf gewoon verder doen.”