Ook Izegemnaars ongerust over hoogspanningsproject Ventilus: “We overwogen zelfs al ons huis te verkopen” Charlotte Degezelle

11 juni 2019

18u59 0 Izegem Ook in Izegem heerst heel wat ongerustheid over het Ventilusproject, de nieuwe hoogspanningsverbinding van Elia die een groot deel van de regio zou doorkruisen. Voor Izegem liggen vier mogelijke trajecten op tafel. Elia benadrukt dat er na onderzoek gekozen zal worden voor het traject met de minste impact. Burgerplatform Leefbaar E403 blijft zich ondertussen verzetten tegen de hoogspanningslijn. “We hopen op 19 juni drieduizend suggestiebladen af te geven aan de gemeentebesturen om aan te tonen dat er geen draagvlak is voor een nieuwe hoogspanningstraject”, zegt Francky Snaet van het burgerplatform.

Het Ventilus-project draait om een nieuwe hoogspanningslijn van zes gigawatt die in de Mandelstreek aangelegd zou worden langs de E403 en over het grondgebied van onder andere Lichtervelde en Ardooie tot in Izegem om uiteindelijk in een nieuw hoogspanningsstation in Lendelede te eindigen. De voorbije weken was er al heel wat protest, van filterblokkades tot doodskisten op infovergaderingen. Ook tijdens de infomarkt dinsdagnamiddag in zaal ISO tekende het burgerplatform Leefbaar E403 present. De actievoerders maakten de aanwezigen warm om een suggestieblad in te vullen en zo bijkomend onderzoek te vragen naar een ondergronds traject op gelijkstroom van Koksijde naar Avelgem, het gebruik van Wintrackmasten in plaats van traditionele masten -omdat die maar een derde van de magnetische straling afgeven - en naar de gezondheidsgevaren van hoogspanning. “We zijn die bladen massaal aan het verzamelen en willen deze op 19 juni afgeven aan de schepencolleges van alle betrokken steden en gemeenten”, legt Snaet uit. “We mikken op drieduizend suggestiebladen en willen zo aantonen dat er moet uitgekeken worden naar alternatieven, zoals gelijkstroom ondergronds of een alternatieve route door gebieden waar minder mensen wonen.”

Stralingswaarden

Het Burgerplatform vond flink wat gehoor bij de Izegemnaars die de hoogspanningslijn liever niet in hun voor- of achtertuin zien opduiken. “We wonen onder een hoogspanningslijn die mogelijk verzwaard zou worden”, vertellen jonge ouders Ine Vanhauwere en Bram Degryse. “Toen we voor het eerst zwanger waren, lieten we Elia de stralingswaarden in onze woning opmeten. Alleen de waardes op zolder bleken riskant. Nu is er sprake van het verzwaren van de kabels. Dit maakt ons echt ongerust en we sluiten ons dan ook graag aan bij de suggesties van het burgerplatform. We hebben zelfs al overwogen onze woning te verkopen, maar vrezen ook voor de waarde ervan.”

Vier tracés

Op de infomarkt gaf Elia een woordje uitleg over het Izegemse traject van Ventilus. Er liggen nog vier opties open. Volgens de eerste mogelijkheid gaat de nieuwe hoogspanningslijn richting Pittem en daarna naar Izegem. Op dezelfde plaats wordt bovengronds de nieuwe 380 kV lijn gerealiseerd. Een tweede mogelijke traject wordt gebundeld met de E403 tot aan het kanaal Roeselare-Leie, waarna een nieuwe lijn gerealiseerd wordt langs het kanaal. Daarna gaat het naar Izegem met een nieuwe bovengrondse 380 kV lijn op de plaats waar nu de 150 kV staat. In een derde mogelijk tracé wordt gebundeld met de E403 tot aan de bestaande 150 kV-lijn. Daarna wordt gebruik gemaakt van de 150 kV lijn tussen Roeselare en Izegem. Deze wordt eerst ondergronds gebracht en daarna komt op dezelfde plaats bovengronds de nieuwe 380 kV lijn. Een laatste variant bundelt met de E403 tot in het zuiden van Izegem en realiseert daarna een nieuwe 380 kV-lijn tussen Roeselare en Izegem. “Van die vier trajecten wordt de impact onderzocht op onder andere bodem, water, gezondheid, economisch,...”, legt Peter David, directiehoofd van de dienst Omgevingsplanning van de Vlaamse overheid, uit. “Eens we het totaalplaatje kennen, zal er gekozen worden voor het traject met de minste impact. We beseffen dat we door de vier opties voor te stellen misschien wel onnodig ongerustheid zaaien, maar we zijn ervan overtuigd dat open kaart spelen de beste weg is.”