Ook geen kleurenpoeder op 100 dagen in Izegem Valentijn Dumoulein

09 januari 2020

11u14 1 Izegem Na Roeselare verbiedt nu ook het stadsbestuur van Izegem het gebruik van kleurpoeder tijdens de 100-dagenviering. De stad volgt daarmee het advies van de brandweer, dat zich zorgen maakt om mogelijk brandgevaar.

Izegem en Roeselare vieren sinds enkele jaren hun 100 dagen op dezelfde dag. Dit jaar staat dat op vrijdag 17 januari op het programma. Zoals de vorige jaren geldt in Izegem voor nachtwinkels opnieuw een verbod op de verkoop van alcohol aan minderjarigen of deelnemers aan de 100 dagen en dat van donderdag 16 januari om 20 uur tot vrijdag 17 januari om 7 uur. Er geldt ook een algemeen verbod op het bezit van vetstiften, fluitjes en voetzoekers. Sinds dit jaar is daar – in navolging van Roeselare – kleurenpoeder bij gekomen. Overtredingen worden bestraft met een GAS-boete.

Colour Festival niet in gedrang

“We volgen ook in Izegem het advies van politie en brandweer rond kleurpoeder op de 100 dagen”, bevestigt burgemeester Bert Maertens (N-VA). “Op zo’n dagen heb je geen enkele controle over welk kleurpoeder wordt gebruikt. Sommige soorten kleurpoeder zijn volgens de brandweer erg brandbaar.”

Voor het jaarlijkse Colour Festival tijdens de Dag van de Jeugdbeweging in september stelt dat probleem zich niet. Daar mogen leden van jeugdbewegingen elkaar wel nog bekogelen met kleurpoeder, aangeleverd door de jeugdienst. “Dat poeder is veilig en we weten waar het vandaan komt”, besluit de burgemeester.

Meer over Izegem

Roeselare

samenleving