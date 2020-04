Ook Geen Bosmolens Ommegang door coronavirus LSI

18 april 2020

15u25

Bron: LSI 0 Izegem Het coronavirus zorgt er ook voor dat één van de oudste dorpskermissen van het land, de jaarlijkse Bosmolens Ommegang op wijk Bosmolens in Izegem, in 2020 niet georganiseerd zal worden. Geen Christoff dus op maandagavond of Fleddy Melculy op vrijdag. De 133ste editie zal nu van 23 tot en met 26 juli 2021 plaatsvinden.

“Door de ‘blijf in uw kot’ toestand kunnen vele noodzakelijke voorbereidingen niet doorgaan. Bijkomend is er de onzekere toestand bij de zelfstandigen en de ondernemingen waardoor het zeer moeilijk wordt om sponsoring te verzamelen”, klinkt het in een mededeling door het feestcomiteit. “Onder de huidige omstandigheden en maatregelen lijkt het ons onmogelijk Bosmolens Ommegang 2020 te kunnen organiseren en te laten doorgaan. Aangezien COVID-19 grote gezondheidsrisico’s met zich meebrengt en een grote invloed heeft op de huidige maatschappij wensen wij de gezondheid en veiligheid van al onze bezoekers, vrijwilligers, artiesten en medewerkers op de eerste plaats te zetten. Het is met veel spijt in het hart. We proberen zoveel als mogelijk hetzelfde programma te behouden voor de editie van 2021. Zorg goed voor elkaar en hou het gezond.”

De editie van 2020 zou van 24 juli tot en met 27 juli plaatsvinden.