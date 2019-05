Onze tips voor het weekend: theater, muziek en stappen in de voetsporen van Canadese soldaten Redactie

24 mei 2019

06u00 0

Wandelen op de Canadian Road to Passchendaele

PASSENDALE

Een gids neemt je op zaterdag 25 mei mee op de Canadian Road to Passchendaele. Daarmee treed je in de voetsporen van de Canadese troepen die in 1917 de ruïnes van Passendale moesten nemen. Onderweg leer je meer over deze bedroevende campagne, want na meer dan honderd dagen waren de soldaten amper acht kilometer ver geraakt. Het veroverde terrein is een maanlandschap vol kraters. De Canadezen verloren in hun deelname aan het offensief meer dan zestienduizend manschappen. De wandeling is gratis en start om 8 uur aan het militaire kerkhof Tyne Cot Cemetery. De tocht van 6,5 kilometer duurt drie uur. Inschrijven is verplicht. Meer info en inschrijven bij de dienst Toerisme via toerisme@zonnebeke.be, op 051/77.04.41, of www.toerismezonnebeke.be.

Internationaal talent op RSL Jazz Festival

ROESELARE

Wie jazz wil ontdekken, kan dat op zaterdag 25 mei tijdens de vijfde editie van RSL Jazz. In de tuin van de voormalige bibliotheek De Vriendschap op de Onze-Lieve-Vrouwemarkt kun je heel wat Belgische en internationale artiesten aan het werk zien. Een tweede podium staat in een loods en daar ligt de nadruk op hiphop: met Alfa Mist krijg je een mix tussen hiphop, jazz en soul, terwijl hiphopsensatie Le 77 duistere beats en rap op je afvuurt. De Nederlander Jameszoo brengt dan weer avant-garde jazz met een snuifje elektro. Treden ook nog aan: Bombataz met zijn 80's sound en de Antwerpenaren van Borokov Borokov. Meer info, timing en tickets op www.roeselarejazzfestival.be.

Scheppen in het water van het Disveld

RUISELEDE

Gemeentepark Disveld in de Brandstraat in Ruiselede is op zondag 26 mei van 14 tot 16 uur het decor voor ‘Scheppen in het water’. In de schaduw van de kerktoren kunnen kinderen zich uitleven in het speelbos, de speelweide, een speelmoeras, een boomgaard, schapenweide en openluchttheater. In het park is er ook een grote poel. Ideaal om nog eens kennis te maken met de amfibieën, libellen, slakken en nog meer leven in en rond de waterpartij. Deze activiteit is gericht op kinderen en hun (groot)ouders en is gratis. De organisatie is in handen van Stad-Land-Schap ’t West-Vlaamse Hart. Meer info op 051/27.55.50 of via westvlaamsehart@west-vlaanderen.be.

Theatraal telefoonhokje op het Schouwburgplein

KORTRIJK

Zaterdag 25 mei is de laatste dag van Caring = sharing, een nieuw festival waar je intense podiumvoorstellingen en uitdagende installaties ontdekt. Zo is er het zelfgebouwd telefoonhokje van Kyoko Scholiers. Zij sprak een jaar lang elk seizoen één uur met mensen die op de een of andere manier hun band met de samenleving hebben verloren. Je vindt haar ‘Misconnected’ op het Schouwburgplein, waar je het telefoonhokje van 10.30 tot 13.30 en van 15 tot 18.30 uur kunt bezoeken. Tickets kosten drie euro. Je kunt die avond om 20.15 uur ook nog in de Budascoop terecht voor ‘Safe’ van Julie Pfleiderer, dat tegelijk een concert en een performance rond hedendaagse hypersensitiviteit is. Tickets kosten zes euro. Meer info op www.schouwburgkortrijk.be.

Een streepje schuimend klassiek

SCHUIFERSKAPELLE

Punkgroep The Dirty Scums brengt niet alleen snoeiharde rock. Op zondag 26 mei verdiept de band zich in de klassieke muziek, met tussen 11 en 12 uur het aperitiefconcert ‘Schuimend klassiek’ in dorpswinkel annex café ’t Een en Ander op Schuiferskapelle-Dorp 3. “Het gaat om een nieuw concept waarbij een klassiek instrument een uurtje in de kijker staat”, zeggen The Scums. “Accordeonist Dirk Fraeyman bijt de spits af. Een atypisch instrument, maar wel een waar je aan de muziekacademie een opleiding voor kunt volgen. De toegang is gratis, wel wordt je aandacht verwacht en een vrije bijdrage gevraagd.” Het aantal zitplaatsen is beperkt, maar wie er bij wil zijn, kan best reserveren via thedirtyscums@yahoo.com.