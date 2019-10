Onverbeterlijke (fietsen)dief krijgt vijftien maanden effectief VHS

28 oktober 2019

17u45 0 Izegem Manolito R. moet vijftien maanden naar de gevangenis omdat hij fietsen stal en die doorverkocht. De man werd in het verleden al veroordeeld. Hij moet ook een boete betalen van 800 euro.

De 30-jarige Izegemnaar daagde niet op voor zijn proces. Hij riskeerde nochtans een behoorlijk straf. Manolito R., die al veroordelingen voor drugs en diefstallen op zijn naam heeft staan, was er gloeiend bij toen de politie bij hem langskwam voor een huiszoeking. De speurders vonden gestolen fietsen én een tabletcomputer die gestolen werd bij een inbraak in een school in Izegem. Een bewijs dat R. bij die inbraak betrokken was, werd echter niet gevonden. De man zelf kon de speurders ook niet vertellen welke fietsen hij zelf pikte of kocht. De rechter dacht er het zijne van en gaf de Izegemnaar vijftien maanden effectief.