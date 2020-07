Onkruid wieden met brander draait uit op stevige haagbrand VHS

30 juli 2020

10u11 1 Izegem De brandweer moest woensdagavond uitrukken naar Kachtem voor een brandende haag. Die had vuur gevat toen de bewoner onkruid aan het wegbranden was.

Meer en meer mensen ruilen het klassiek onkruid wieden - met de hand - in voor een methode waarbij ze met een elektrische- of een gasbrander het kruid in een oogwenk vernietigen. Dat is een bijzonder efficiënte manier van werken maar wel één die vaak een gevaar inhoudt. Nu en dan vatten in de buurt van het onkruid andere droge resten vuur, bladeren bijvoorbeeld. En vaak betekent dat het begin van een brand die zich razendsnel verspreidt. Ook woensdagavond was dat het geval aan een woning langs de Filip De Pillecynstraat in Kachtem. Een haag vatte vuur en ging over een lengte van verschillende meters in vlammen op. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle. De woning werd niet getroffen.