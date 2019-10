Ongeval veroorzaakt file op Rijksweg in Izegem LSI

09 oktober 2019

19u26

Bron: LSI 0 Izegem Op de Rijksweg (N36) in Izegem zijn woensdagavond twee wagens gebotst. Daarbij raakte een automobilist uit Harelbeke lichtgewond. Door het ongeval verliep de avondspits op de drukke verkeersader een tijdje moeizaam.

Aan softwarebedrijf Soft Naert, in de buurt van de Masteneikstraat, verliet een werkneemster met haar Volkswagen Golf de parking van het bedrijf. Door geparkeerde wagens op de pechstrook is dat vaak een hachelijke onderneming. De 25-jarige vrouw uit Torhout reed de Rijksweg richting Izegem op, maar werd in de linkerflank gegrepen door de aankomende wagen van Christ V. (45) uit Harelbeke. Door de klap vloog de Volkswagen Golf tegen de geparkeerde Jaguar van een 33-jarige vrouw uit Zonnebeke op de pechstrook.

Christ V. liep lichte verwondingen op en werd naar het ziekenhuis overgebracht. Ook Kimberly V. uit Torhout had wat last, maar bleef ter plaatse. De drie wagens liepen flink wat schade op. Een tijdje was verkeer vanuit de richting Lendelede richting Izegem onmogelijk. Dat veroorzaakte file en verkeershinder.