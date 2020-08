Ongeval levert automobiliste jaar alcoholslot en 1,5 maanden rijverbod op LSI

26 augustus 2020

12u19

Bron: LSI 0 Izegem Een automobiliste uit Izegem moet van de Kortrijkse politierechter een jaar rijden met een alcoholslot in haar wagen.

Op 12 oktober 2019 reed S.C. met haar wagen in Izegem tegen twee geparkeerde wagens. Door de klap kantelde de wagen op zijn zijkant. S.C. bleef zo goed als ongedeerd, maar bleek onder invloed van alcohol. En dat was niet voor het eerst, want ze liep eerder al twee veroordelingen op voor alcoholintoxicatie. Naast het alcoholslot legde de politierechter haar ook 1,5 maanden rijverbod en een boete van 1.600 euro op.