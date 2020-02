Ondernemer en Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe geeft lezing bij Unizo Valentijn Dumoulein

17 februari 2020

15u50 0 Izegem Op dinsdag 25 februari komt Bart Verhaeghe bij de Izegemse Unizo-afdeling spreken over zijn boek ‘Durf! Pleidooi voor meer ambitie en lef’. De lezing vindt vanaf 19.30 uur plaats bij Skyline Communications in Izegem.

Verhaeghe is een volbloed ondernemer. Vaak controversieel, altijd rechtlijnig. Gedreven in alles wat hij doet neemt hij aanwezigen mee in zin verhaal. Van prille ondernemer tot voorzitter van Club Brugge. Als ondernemer en burger stelt hij vast dat er in onze samenleving veel ruimte voor verbetering is. Meer info: www.unizo-izegem.be.