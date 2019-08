Ondanks veiligheidscamera in de buurt: nagelnieuwe infoborden beschadigd VHS

10 augustus 2019

08u40 2 Izegem Onbekenden hebben op de Grote Markt van Izegem de gloednieuwe toeristische informatieborden beschadigd. Dat gebeurde in het zicht van een veiligheidscamera die in de buurt staat opgesteld. De schade zal zo snel mogelijk hersteld worden.

Ze staan er nog maar van net voor de start van de zomervakantie, de borden met heel wat wetenswaardigheden over de gebouwen en de omgeving van zowel de Korenmarkt als de Grote Markt in Izegem. In de borden zitten verborgen foto’s verwerkt, achter luikjes die kunnen opengeklapt worden. Die luikjes werden nu afgebroken, op het bord dat de Grote Markt siert. Ook de rest van het bord liep schade op. Of er ook daadwerkelijk beelden zijn van het vandalisme, is niet duidelijk. De politie onderzoekt de zaak, het stadsbestuur maakt zich sterk de schade snel te zullen herstellen.