Ondanks 26 veroordelingen opnieuw geklist met drugs LSI

23 september 2019

13u45

Bron: LSI 0 Izegem Een 38-jarige man uit Ingelmunster is ondanks 26 eerdere veroordelingen opnieuw geklist met heroïne, amfetamines, MDMA en cannabis op zak op de Grote Markt in Izegem. Hij daagde niet op voor zijn proces en riskeert vijftien maanden celstraf en achtduizend euro boete.

De man werd op 8 juli betrapt op de Grote Markt in Izegem met verschillende soorten drugs op zak. Uit een notitieboekje en de uitlezing van de gsm van Nicholas C. bleek dat hij ook drugs verkocht. Nochtans moest hij zich na vorige veroordelingen nog aan probatievoorwaarden houden. Tot 12 september zat C. in de cel. Hij is ondertussen met een enkelband vrijgelaten, maar daagde niet op de rechtbank in Kortrijk op. Vonnis op 14 oktober.