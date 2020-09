Olympisch zwemmer Emmanuel Vanluchene versterkt Izegemse Krekelzwemmers Valentijn Dumoulein

16 september 2020

16u01 0 Izegem Voormalig Olympisch zwemmer en Belgisch recordhouder Emmanuel Vanluchene uit Oostrozebeke zal voortaan geregeld te zien zijn in het Izegemse zwembadcomplex. Hij komt er het trainerstream van de Izegemse Krekelzwemmers versterken.

Emmanuel zette dit jaar een punt zette achter zijn zwemcarrière, en maakte reeds de overstap van professionele zwemmer naar leerkracht Lichamelijke opvoeding in basisschool Het Vlinderbos in Ooigem. “Het zwemmen, mijn ervaring, kennis en kunnen als olympisch zwemmer laat ik niet zomaar niet varen”, zegt hij. “integendeel, ik wil dit maar al te graag doorgeven aan onze Izegemse competitiezwemmers. Ik ben inmiddels gestart met de trainingen en het plezier spat ervan af.”

“Zowel de zwemmers als het competitietrainersteam kunnen het heel goed met elkaar vinden”, meent voorzitter Frank Bruyneel. “Christa Vercruysse en Jocelyne Dierickx Visscherszijn de verantwoordelijken vanuit het bestuur waarop de trainers kunnen rekenen voor vragen en ondersteuning. Beide zijn tevens heel tevreden over de wisselwerking en de spontaniteit tussen deze trainers.” De Krekelzwemmers konden tijdens de lockdown voor hun droogtraining terecht aan kasteel Wallemote. “Eens het zwembad terug open mocht was het enorm puzzelen wie wanneer in het zwembad kon, maar nu vallen we gelukkig terug op onze normale sporturen”, besluit Jocelyne.