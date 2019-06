Okra maakt verrassingsreis in retrobussen VDI

04 juni 2019

Bron: VDI

OKRA-Izegem heeft op woensdag 22 mei een verrassingsreis gemaakt. Om 7.30 uur stapten zestig leden in twee Parijse retrobussen die hen naar een brouwerij, pannenkoekenbakkerij en struisvogelkwekerij brachten. De dag werd afgesloten met een maaltijd in Den Toerist in Meulebeke.