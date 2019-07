Officieus WK tijdrijden voor amateurs aan zevende editie toe Valentijn Dumoulein

16 juli 2019

13u57

Bron: Valentijn Dumoulein 4 Izegem Il Nikko d’Oro, de alweer zevende editie van het officieus wereldkampioenschap tijdrijden voor amateurs, vindt eind augustus plaats. De inschrijvingen zijn geopend en er is nog plaats voor ongeveer tien ploegen.

Il Nikko d’Oro is een van de grootste tijdritkoersen van onze provincie. Op zaterdag 24 augustus kan je van 10 tot 17 uur in ploeg aan het sportieve evenement deelnemen. “Je kan met minimum drie en maximum vijf renners deelnemen”, vertelt Pieter Spillebeen van het Nikko Cycling Team. “Je rijdt daarbij vijf rondjes van vier kilometer in de omgeving van de Sint-Rafaëlswijk. Startpunt ligt bij café De Kabien in de Lendeleedsestraat 159.

Je kan deelnemen in de categorie couffeurs (tijdritfietsen), coureurs, jeugd en senioren. Wie er bij wil zijn, moet zich haasten want de plaatsen zijn gegeerd. Deelnemen kost 80 euro per dag, inclusief verzekering.

Voor de kinderen is er die dag het officieus wereldkampioenschap 200 meter kindersprinten. “Kinderen tussen 3 en 12 jaar gaan per leeftijdsgroep tussen 12 en 13 uur de strijd met elkaar aan”, vervolgt Pieter. Inschrijven voor kinderen kan ter plaatse. Na de finish van het laatste team maakt de organisatie de weg vrij voor het kampioenschap 100 meter bakfietscrossen. Wie het eerst over de finish komt en met zijn bakfiets het meeste projectielen kan opvangen, mag de titel ‘officieel wereldkampioen bakfietscrossen’ op de borst spelden. Dat kost je 1 euro en inschrijven kan ter plaatse.