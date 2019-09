Oeps…UFO-melding blijkt speciale luchtballon van Kortrijkse verfwinkel VDI

11 september 2019

13u45

Bron: Belgisch UFO-meldpunt 10 Izegem Het Belgische UFO-meldpunt, met thuisbasis in Meulebeke, kreeg maandagavond een melding uit Emelgem binnen. Omstreeks 20 uur zag iemand een vreemd cilindervormig voorwerp boven de Izegemse deelgemeente vliegen.

“Het object bewoog zich traag door de lucht en kon ongeveer 15 minuten worden waargenomen”, zegt de melder. “Het was geen luchtballon.” En toch. Nadat het Belgisch UFO-meldpunt het bericht op zijn Facebookpagina plaatste kwamen er al vlug reacties om te melden dat het wel degelijk om een luchtballon ging. “Het betreft een ‘special shape’-luchtballon van een verfwinkel uit Kortrijk”, legt het UFO-meldpunt uit. Het gaat om de verfwinkel Benedict Huysentruyt in Kortrijk. De luchtballon moet een verfpot voorstellen. Dit jaar zijn er bij het meldpunt al 160 meldingen van ongeïdentificeerde vliegende objecten binnen gelopen. Op 28 augustus nog vanuit Moorslede, waar vier bijzonder felle geel-oranje lichtflitsen werden waargenomen. Ook dat bleek vals alarm. Het meldpunt vermoedt dat het om ruimteschroot of een meteoriet ging.