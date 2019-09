Norbert (81) mag startschot van vijftigste Izegem Koers geven Valentijn Dumoulein

05 september 2019

15u55

Bron: VDI 0 Izegem Norbert Vandommele (81) was donderdag dé ster van Izegem Koers. Het bestuurslid en de secretaris is er al vijftig edities lang bij en dat werd gisteren gevierd. De kwieke tachtiger mocht het startschot voor de koers geven, een eer die anders voor wielercoryfeëen als Johan Museeuw, Eric Leman of Lucien Himpe is weggelegd.

“Of ik me vandaag speciaal voel? Laten we zeggen dat ik door het vele werk in de marge anders nooit tijd had voor de start en vandaag moét ik er wel tijd voor vrijmaken”, grapt Norbert. “Maar het is uiteraard een hele eer.” Het was voor Norbert ook een hartelijk weerzien met ex-wielrenner Roger Decock. Die woonde vroeger naast Norbert in de Roeselaarsestraat. “Zijn carrière ben ik altijd op de voet blijven volgen, dus is het fijn dat hij er vandaag ook bij is,” zegt Norbert. Er stonden 148 renners aan de start van de 50ste editie, waaronder toppers als Belgisch Kampioen Tim Merlier en Yves Lampaert en zes ploeggenoten van Deceuninck-Quick-Step.

Vlak na het startschot van de koers was er in de Kruisstraat nog een klein ongeval. Een bestelwagen haperde aan een drankkraam. Eén persoon werd met lichte verwondingen afgevoerd. Er was ook wat glasschade.