Noordkaai een maand afgesloten VDI

14 juni 2019

11u17

Bron: VDI 9

Voor de aanleg van een drinkwaterleiding voert de Watergroep vanaf maandag 17 juni werken uit langs de Noordkaai en de bocht van de Lodewijk de Raetlaan. Beide punten zullen gedurende vier weken afgesloten zijn.

Bedrijven die gelegen zijn tussen de Zandhandel en Decof zullen bereikbaar zijn. Voor de bedrijven die niet bereikbaar zijn, is een omleiding voorzien via de E403 langs de afrit 6, Roeselare-Rumbeke, de Rijksweg en de Ambachtenstraat.De voorziene timing kan mogelijk, afhankelijk van het weer of andere onvoorziene omstandigheden, nog wijzigen.

De Noordkaai tussen de Dam in Emelgem en de Lodewijk de Raetlaan was sowieso al afgesloten voor werken aan het wegdek. Die zijn eind april gestart en duren een jaar.