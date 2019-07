Nog meer blauwalgen op kanaal in Izegem, jaarlijkse triatlon opnieuw gesplitste editie met zwemonderdeel in De Gavers Lieven Samyn

19 juli 2019

15u44

Bron: Lieven Samyn 0 Izegem De blauwalgengroei in het kanaal Roeselare-Leie breidt zich steeds verder uit. Dat zorgt er voor dat er langs het volledige kanaal in Izegem een oppomp- en recreatieverbod is uitgevaardigd. De Izegemse triatlonclub EFC-ITC beslist om niet langer in onzekerheid af te wachten. “Op 15 augustus zal de jaarlijkse triatlon net als vorig jaar opnieuw een gesplitste editie worden, met zwemmen in De Gavers in Harelbeke”, aldus voorzitter Frank Bruyneel. De Izegemse Watersportvereniging sluit halfweg hun seizoen met pijn in het hart af.

Sinds 10 juli gold er door de blauwalgen op het kanaal tussen de Sas- en Centrumbrug in Izegem al een oppomp- en recreatieverbod. Geen verrassing want aandachtige wandelaars en fietsers hadden de blauw-groene verkleuring al langer opgemerkt. “Uit staalnames en metingen blijkt dat de algengroei zich ondertussen verder heeft verspreid”, aldus burgemeester Bert Maertens. “Jammer maar helaas. Het verbod wordt daarom tot het volledige grondgebied uitgebreid.” De hoge temperaturen en lange periode van droogte zijn de boosdoeners en zorgen er voor dat de algen zich ontzettend snel ontwikkelen. De bacteriën geven giftige gassen vrij en zijn schadelijk voor mens en dier, zowel bij contact als bij inname van het water. Water oppompen voor het besproeien van landbouwgewassen of voor drinkwater voor vee is dus uit den boze. Daarnaast is elke vorm van zachte recreatie zoals waterskiën, kajakken, wakeboarden of vissen verboden is.

Slecht nieuws voor de Izegemse triatlonclub EFC-ITC, die jaarlijks op 15 augustus haar triatlonwedstrijd organiseert. De start met het zwemonderdeel lokt telkens duizenden toeschouwers. Vorig jaar week dat onderdeel door de blauwalgen voor de eerste keer uit naar provinciaal domein De Gavers in Harelbeke. “De beslissing is genomen om dat ook dit jaar opnieuw te doen”, aldus voorzitter Frank Bruyneel. “Als de nodige vergunningen en toelatingen in orde komen, zal er in de voormiddag opnieuw in De Gavers gezwommen worden. Op basis van de zwemtijden gaat het fiets- en looponderdeel in de namiddag dan in Izegem verder. Niet leuk, maar we wilden niet in onzekerheid blijven afwachten. Even dachten we dat er aan de kop van de vaart nog gezwommen zou mogen worden maar ook dat blijkt niet meer mogelijk. En de wedstrijd omturnen tot een duatlon met enkel fietsen en lopen, kon niet op veel bijval bij de atleten rekenen.”

Het bestuur van de Izegemse triatlonclub vraagt zich ondertussen luidop af of er in de toekomst geen werk gemaakt moet worden van een permanent noodscenario. “Het ziet er immers naar uit dat die blauwalgen voortaan altijd als een zwaard van Damocles boven ons hoofd zullen blijven hangen”, aldus Frank Bruyneel. “Altijd starten in De Gavers en vanuit Harelbeke met de fiets een aanloopstrook naar Izegem voor nog enkele plaatselijke fietsrondjes en het looponderdeel is een mogelijke denkpiste.”

Ook voor de Izegemse Watersportvereniging zijn de blauwalgen slecht nieuws. “Een drama”, zo omschrijft Wouter Pattyn het. “Waterskiën, wakeboarden, wakesurfen,… mag niet, en voor de tweede keer in twee jaar tijd moet de club halfweg het seizoen haar seizoen afsluiten. Een echte domper. Of een internationale wedstrijd en het Belgisch Kampioenschap wakboarden in september zal kunnen plaatsvinden, is hoogst onzeker. Het zou eigenlijk veel moeten regenen. Maar aan de natuur kunnen we niets veranderen.” Met plezierboten op het water varen, mag wel nog. Clubhuis en brasserie ’t Schroefke blijft onverminderd open.