Nog geen overlijdens door coronavirus in Sint-Jozefsziekenhuis Izegem LSI

21 maart 2020

17u36

Bron: LSI 0 Izegem In het Izegemse Sint-Jozefsziekenhuis is op zaterdag nog geen enkele patiënt aan het coronavirus bezweken. Dat bevestigt hoofdarts Geert Luyckx. Hoeveel besmette patiënten precies zijn opgenomen, daar communiceert het ziekenhuis niet over.

Wie in de Izegemse regio vreest voor een coronabesmetting wordt gevraagd eerst telefonisch contact op te nemen met de huisarts van wacht. Die kan op basis van de opgegeven symptomen beslissen tussen 8u en 20u een afspraak te maken in de triagepost die naast de overdekte doorgang van de parking naar de hoofdingang van het ziekenhuis is opgericht. “Daar zijn twee opties mogelijk: ofwel naar huis sturen en thuis uitzieken (in quarantaine) ofwel opname in het ziekenhuis”, aldus nog Geert Luyckx. “In het ziekenhuis is een coronaverdieping waar vanaf maandag nog een opsplitsing zal gemaakt worden tussen patiënten in observatie met koorts boven 38,5 graden en bevestigde coronabesmettingen. Er is ons ziekenhuis gelukkig nog niemand overleden. Ook diegenen die er het ergst aan toe zijn hebben nog perspectief om te genezen.”