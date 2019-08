Nog geen concreet zwerfkattenplan in Izegem en Ledegem RED

30 augustus 2019

18u37

Bron: RED 0

Tien gemeentes uit onze provincie hebben nog geen concreet zwerfkattenplan. Dat laat Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) weten na een rondvraag. In onze regio gaat het om Ledegem en Izegem. In heel Vlaanderen gaat het om 37 gemeentes. “Ik roep al deze gemeenten op om snel een zwerfkattenplan op te stellen”, zegt Weyts. “Dit is wettelijk verplicht, maar het is ook een kwestie van gezond verstand. Elke gemeente kampt met zwerfkatten en er moeten overal inspanningen gebeuren om het kattenbestand onder controle te krijgen. Ik heb elke gemeente een uitgebreide gids bezorgd vol tips voor het uitschrijven van een eigen kattenplan, dus niemand heeft nog een excuus”.Dit voorjaar maakte Izegem wel al bekend in zee te gaan met de vzw Hoop voor Zwervertjes voor zijn zwerfkattenbeleid.