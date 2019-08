NMBS zet voormalig goederenstation te koop CDR

05 augustus 2019

13u57 3 Izegem Het oude goederenstation in de Dirk Martenslaan in Izegem en de omliggende grond, inclusief een bunker, staat te koop.

De NMBS doet het gebouw, dat opgenomen is in de inventaris van bouwkundig erfgoed, 27 jaar nadat het zijn oorspronkelijke functie verloor van de hand. De site heeft een oppervlakte van net geen 860 vierkante meter, waarvan het station 590 vierkante meter in beslag neemt. Op hun website prijst de NMBS het pand aan voor zijn authenticiteit, de ligging in het centrum van de Pekkersstad en in het stedelijk ontwikkelingsgebied en omdat er geen voorkooprecht voor ruimtelijke ordening aanwezig is.

Het goederenstation dateert uit 1884 en werd gebruikt tot 1992. In 1994 werd het drukkerijmuseum van Strobbe er in onder gebracht en in 2003 werd het gebouw omgevormd tot antiekzaak, tot die in 2016 failliet ging.

Meer info op www.belgiantrain.be/nl/3rd-party-services/3rd-party-sales/immo/sale/izegem. De site wordt verkocht per opbod, er is geen instelprijs. Bieden kan tot 30 september om 11 uur. Het goederenstation is te bezichtigen na afspraak.