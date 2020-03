Nigel en Emma zien hun huwelijksdag door coronavirus in het water vallen: “Er zijn al traantjes gevloeid, ja” Valentijn Dumoulein

13 maart 2020

15u46 16 Izegem Het coronavirus gooit ook roet in het eten voor wie de komende weken in het huwelijksbootje wilde treden. Alle trouwplechtigheden in gemeentehuizen of kerken zijn tot minstens 3 april uitgesteld. Slecht nieuws voor Nigel Casier (26) en Emma Claeys (25). Zij wilden elkaar op 21 maart het jawoord geven, maar dat mag nu meer.

Het verhaal van hoe Nigel en Emma elkaar leerden kennen brachten we eerder al eens in deze krant. De jongeman is namelijk voorzitter van de lokale Open Vld, terwijl zij actief is bij de plaatselijke CD&V-afdeling. Liefde over de politieke grenzen heen, met normaal op zaterdag 21 maart een huwelijksfeest als kers op de taart, maar nu speelt het coronavirus alsnog stoorzender. “We zagen de bui al hangen”, geeft Nigel toe. “Toen de eerste berichten van het coronavirus in ons land doorsijpelden, ben ik meteen bij de stad gaan informeren of een huwelijksplechtigheid nog mogelijk zou zijn. Daar verzekerden ze me dat een ceremonie in het gemeentehuis in beperkte kring nog kon, maar vrijdagnamiddag kregen we het nieuws te horen dat alles moet worden uitgesteld.” Het Nationaal Crisiscentrum zet tot minstens 3 april een stop op alle trouwplechtigheden.

Twee jaar voorbereiding

Het koppel kreeg eerder ook al te horen dat de feestzalen hun huwelijksfeest moesten annuleren. “We hadden een ceremonie in zaal Ruytershove met 150 gasten op de planning en ’s avonds zou er in zaal Hoornaert in Kachtem een feest voor 250 mensen zijn. De uitbaters lieten ons weten dat ze dit niet meer mogen laten doorgaan. Toen dachten we dat er nog een waterkansje was dat de trouwplechtigheid in het gemeentehuis zou mogen doorgaan. Maar helaas. Heel drastisch, vooral als je weet we hier al twee jaar naartoe aan het leven zijn. Vandaag zou ik normaal aan een Powerpoint met mooie foto’s werken die we op het feest zouden tonen, maar in de plaats ben ik al een hele dag bezig van alles af te bellen. De moed zakte ons even in de schoenen. Er zijn dan ook al traantjes gevloeid, ja.”

Kosten gerecupereerd

De kosten kan het koppel gelukkig grotendeels recupereren. “De fotograaf en cameraman hebben we kunnen annuleren en die tonen ook begrip voor deze uitzonderlijke omstandigheden”, gaat Nigel verder. “De feestzalen houden het voorschot in bewaring en beloven in ruil dat ze op een latere datum hun locatie ter beschikking zullen stellen. We kregen al een paar data in mei door, maar in het weekend is alles nu natuurlijk al volzet. Er blijven alleen nog wat vrijdagen in mei over, maar dat is niet makkelijk voor familie en vrienden om zich dan vrij te maken. Een andere optie is het huwelijk een jaar uitstellen. Die knoop hakken we binnenkort door.”

Hoe spijtig Nigel de beslissing ook vindt, ergens is hij opgelucht dat er nu duidelijkheid is. “De voorbije dagen hoorden we van alles en die constante onzekerheid knaagde toch wat. Het bracht stress met zich mee. Nu weten we waar we aan toe zijn en hoewel het niet de uitkomst is waar we op gehoopt hadden, begrijpen we natuurlijk dat dit in het belang van ieders gezondheid is.”