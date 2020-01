Nigel Casier nieuwe voorzitter Izegemse Open Vld Valentijn Dumoulein

21 januari 2020

12u31 3 Izegem De Izegemse afdeling van Open Vld heeft Nigel Casier (26) tot nieuwe voorzitter verkozen. Ook het bestuur van de afdeling is vernieuwd.

“Met deze enthousiaste en jonge ploeg zijn we klaar om ons positief project voor Izegem verder te zetten, al blijft er veel werk voor de liberalen in onze stad”, reageert Nigel. “Zo willen we weer dichter staan bij de Izegemse burger. Ook leggen we weer de focus op echte liberale waarden, zoals lokale economie, mobiliteit, stadsbeleid en milieu en netheid. Daarnaast gaan we een paar herstructureringen doen naar de interne werking toe. We zien ook dat veel nieuwe en vooral jongere mensen hun weg vinden naar ons bestuur en dat maakt ons sterker voor de komende jaren.”

In het nieuwe bestuur zetelen ondervoorzitter Dominique Santy, secretaris Brenda Vanluchene, penningmeester en regioverantwoordelijke Jonas Godderis, fractieleider Geert Leenknecht, regioverantwoordelijke Matthias Leenknecht, Inge Six, An Bostyn, An Derluyn, Ann Vermeulen, Chris Vandecaveye, Yannick Deplae, Thidrek Van Grunderbeeck, Isabel Vanhoutte, Sabine Du Jardin, Hubert Deberdt, Dirk De Bleecker, Emiel Santy, Freddy Versavel, Bob Van Holder, Abdou Cissokho en Kathleen Eeckhout.