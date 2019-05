Nieuwkomer Nathalie Dewulf (Vlaams Belang) naar federaal parlement: “Ik ga voluit voor mijn politieke carrière en zeg mijn baan bij Bpost op” VDI

27 mei 2019

14u48

Bron: VDI 0 Izegem Grote winnaar van de verkiezingen is Vlaams Belang en daar plukt ook Nathalie Dewulf de vruchten van. De Izegemse prijkte op de vierde plaats van de Kamerlijst in West-Vlaanderen en behaalde 11.593 voorkeurstemmen. Ze ziet dat verzilverd met een zitje in het federaal parlement.

“Ik had uiteraard op een goed resultaat voor de partij en mezelf gehoopt, maar dit overtreft alles. Het is ook voor mij een enorme verrassing. Ik ben in 2012 bij Vlaams Belang gekomen omdat mijn standpunten perfect bij de hunne aansluiten. Niet alleen over de migrantenproblematiek, maar ook over de facturen en pensioenen van de gewone mensen. Hun dagelijkse leven moet veranderen. Nu krijgen we daar hopelijk de kans toe.”

De politieke carrière van Nathalie verloopt in sneltreinvaart. In oktober 2018 werd ze voor het eerst tot gemeenteraadslid in Izegem verkozen en nu wacht dus de Kamer. “Het is een uitdaging die ik met beide handen zal grijpen. Mijn job als teamleider bij Bpost zal ik wel moeten opgeven, want beiden lijken me moeilijk te combineren. Bij de post moet ik soms al om 4 uur de baan op. Het lijkt me moeilijk om daarna nog in het parlement mee te draaien. Ik wil voluit voor mijn politieke carrière gaan.”