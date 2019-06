Nieuwe wind waait door Wereldfestival: zeven redenen om langs te gaan Valentijn Dumoulein

30 juni 2019

18u33

Bron: Valentijn Dumoulein 0 Izegem Het tweejaarlijkse Wereldfestival palmt van donderdag 4 tot en dinsdag 9 juli de omgeving van cultuurhuis De Leest in. Je kan er het kruim van de internationale volksdansscène aan het werk zien.De imposante Tent Mahal staat klaar om per voorstelling liefst duizend mensen te ontvangen, met Moulin Bouge is er een festival binnen het festival en de Amuzone belooft vier dagen lang plezier op kindermaat! Dat en tien andere ontdekkingen, hieronder netjes voor u opgesomd.

1. Internationaal danstalent

De wereld op een zakdoek. Dat is wat het Wereldfestival in een notendop aanbiedt. In vier dagen tijd en met acht voorstellingen op het programma maak je kennis met volksdansgroepen van de andere kant van de wereld. Van het Braziliaans (samba)feest dat Flor Ribeirinha brengt en South Afrika’s Got Talent 2017-finalisten Aama Zebra Dance Group tot Indonesische studenten die onder andere ‘Saman’, hun indrukwekkende dans van de duizend handen, vertonen. Ook de groep Kudm Bosiljak uit Bosnië en Herzegovina tekent present, net als Jallmay Alto Folklor uit Peru

2. Moulin Bouge

“Moulin Bouge is een festival binnen het festival”, verduidelijkt Bart Dewitte. “Vroeger gebeurde er weinig rond de voorstellingen, nu wordt de festivalsite een bruisend wereldgebeuren waar je niet genoeg kan van krijgen. Van vrijdag tot en met zondag kan iedereen komen genieten van gratis optredens van oa. basgitarist René Calvin, de Australische electrofolkgroep Loonaloop, La Murga Armada, Café con Leche, enz…Ook DJ Desperado komt plaatjes draaien.”

3. Amuzone

De Amuzone is een speelse verwijzing naar een heus kinderdorp. “Zaterdag en zondag kunnen kinderen zich hier volledig uitleven met kinetisch zand, karton, hout, glittertattoos, wasco’s, enz…”, zegt Bart. “Ze kunnen er handletteren, te gekke foto’s nemen in een fotobooth en cruisen op een autobaantje. De Kleine Chef komt dan weer iedereen entertainen met het smaaklabo en maakt er smulkapsels en fritamientjes.”

4. Tent Mahal

De gigantische tent die op het terrein van cultuurhuis De Leest wordt neergepoot blijft verbazen. Dit jaar is ze door de organisatie tot Tent Mahal omgedoopt. “Ze heeft een podium van 14 bij 12 meter en een tribune toegankelijk voor liefst duizend mensen”, weet de festivaldirecteur. “Er zitten ook ventilatoren in en ze werd geleverd door hetzelfde bedrijf dat ook The Barn op Rock Werchter levert.”

5. Izegemse dansgroepen

Ook talent uit eigen streek wordt niet vergeten. Het organiserende vzw Booserik stuurt uiteraard de eigen volksdansgroep Die Boose het podium op, maar daarnaast is er voor het openings- en slotgala ook een gewaardeerde inbreng van andere Izegemse dansgroepen.

6. Voor het eerst een nocturne

Er zijn verspreid over vijf dagen (maandag is een rustdag – nvdr.) acht voorstellingen, met onder andere een openings- en slotgala en seniorenshow, maar de organisatie pakt voor het eerst ook uit met een nocturne. Die vindt op zaterdag 6 juli om 21 uur plaats. De andere voorstellingen beginnen rond 19.30 uur.

7. Wereldkeuken met Kili Mangare

Er wordt uiteraard ook aan de innerlijke mens gedacht. Wie een hongertje heeft, kan terecht in de Kili Mangare-zone. Deze vernieuwde foodmarket biedt foodtrucks en standen met lekkernijen uit onder andere Colombia, Pakistan, Congo en Indonesië. Je kan er uiteraard ook een Belgisch frietje steken.

Info en tickets via www.wereldfestivalizegem.be. Er is ook de Festifoon die bereikbaar is op 0471/30.89.25. Het festivalterrein bevindt zich in de Sint-Jorisstraat 62.