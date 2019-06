Nieuwe wind waait door de Batjes: meer focus op animatie, heropleving Nieuwstraat en openingsfeest keert terug VDI

Bron: VDI 6 Izegem De Batjes kregen vorig jaar een nieuwe insteek met een zuiders getint openingsfeest en voor de 51ste editie komend weekend gaat de organisatie op hetzelfde elan verder. Het Vlaams Kampioenschap voor Straatmuzikanten verdwijnt van de affiche en in de plaats wordt er weer ingezet op animatie in de centrumstraten. Ook de Nieuwstraat, vroeger een doods punt in het parcours, heeft weer het een en ander in petto.

De duffe speech voor handelaars en bestuursleden in het stadhuis die het begin van de Batjes inluidde, is sinds vorig jaar vervangen door Buenas Batjes. Dat openingsfeest in Latijns-Amerikaanse stijl werd toen enorm gesmaakt en dus mogen jong en oud zich op vrijdag 14 juni vanaf 16 uur in de Ketelstraat tussen Korenmarkt en Grote Markt opnieuw onderdompelen in een zuiderse sfeer. “We hebben zo’n positieve reacties op Buenas Batjes gekregen dat een nieuwe editie onvermijdelijk was”, vertelt voorzitster Karolien Delmotte van het Batjescomité. We hebben bewust niet veel aan de formule veranderd omdat ze werkt. Sommigen wilden het evenement elke dag van de Batjes organiseren, maar dat gaan we niet doen om de andere activiteiten geen stokken in de wielen te steken. We willen er een feestelijke opening van maken.” Naast een bar met bier en frisdranken en een cocktailbar is er ook zuiderse muziek van radio I.R.O. en er staat een foodtruck met croque-monsieurs.

Straatanimatie

Een opvallende wijziging is het wegvallen van het Vlaams Kampioenschap voor Straatmuzikanten. “Er zijn vijf edities geweest en het vet is een beetje van de soep”, geeft Karolien toe. “We merkten dat de interesse slinkend was en dus zetten we nu weer volop in op muziekgroepjes en mobiele acts die langs het parcours flaneren. Zo zijn er ballonplooiers en kun je er De Eenwieler, Fanfakids, de Floaters, Leotalic en Gitsy Streetband aan het werk zien. De leuke act glijdt dan weer zwevend door de lucht.”

Speelbus in Nieuwstraat

Wie in de Nieuwstraat wandelt, zal dan weer merken dat deze straat een nieuw elan heeft gekregen. “Vroeger was er weinig tot niets te beleven”, vertelt zaakvoerder Bart Buyse van koffiebar IzyCoffee. “Ik ben sinds eind vorig jaar nieuw in de straat en op vraag van de organisatie wil ik er wat nieuw leven in blazen. Er komen vijftien standhouders de Nieuwstraat bevolken en op zondag zal er zelfs een grote speelbus staan. De tweedekker zal dienst doen als mobiel indoorspeelplein. Een aanrader voor de jongsten.”

KSA op parkeerhaven

Een nieuw plekje op de Batjes is de parkeerhaven in de Marktstraat. Vorig jaar was die nog niet afgewerkt. Nu wel en die nieuwe hotspot palmt de KSA in. “We baten er drie dagen een gelegenheidscafé uit”, vertelt leider Jelle Lombaert. “Vroeger zaten we op de Wijngaardparking, maar deze locatie is voor ons veel centraler en dus ideaal om meer bezoekers over de vloer te krijgen.”

In de Sint-Tillostraat viert de Oxfam Wereldwinkel dan weer zijn veertigste verjaardag met Sambal Tropical. Op het programma wereldmuziek, cocktails, chili con carne en wafels. Op verschillende locaties kun je ook een anti-verdwaalarmband voor kinderen ophalen.

Van autoshow tot Vedettenparade

Verder prijken er weer enkele ‘oude getrouwen’ op de activiteitenkalender van de Batjes. Op de Grote Markt is er opnieuw een autoshow, de Melkmarkt is het decor voor het culinaire evenement Haptoe met de Izegemse partnersteden en in de Hondstraat is er zaterdag om 18.30 uur een optreden van The Basscats. In de Roeselaarsestraat is er de Vedettenparade van Autoparts Stekelorum met optredens van onder andere Michael Lanzo, Steve Tielens en Danny Fabry. Meer info op www.batjesizegem.be.