Nieuwe vleugel van ’t Pandje plechtig geopend en ingezegend door minderbroeder Gust Sam Vanacker

20 december 2019

16u55 1 Izegem In rusthuis ’t Pandje werd vrijdag de nieuwe vleugel geopend en ingezegend die werd opgetrokken aan de kant van de Mentenhoekstraat. Dankzij de nieuwbouw heeft het Izegemse rusthuis er dertig nieuwe kamers bij, wat het totaal op 120 brengt .

De grondwerken startten in januari en in september was de nieuwe vleugel al af. “Een indrukwekkend tempo, al heeft dat vooral te maken met de modulaire manier van bouwen”, legt directeur Maarten Dejonghe uit. “Vorige zomer werden vier grote blokken geleverd die bijna als duploblokjes op elkaar werden gezet. We zijn tevreden over het resultaat. In de voorbije vijfentwintig jaar is het al het vierde bouwproject en gaandeweg schuiven onze gebouwen steeds verder op richting de Mentenhoekstraat. Twintig mensen zijn ondertussen uit het deel dat twintig jaar geleden gebouwd werd naast de nieuwbouw. Al blijven we ook trouw aan onze roots. ’t Pandje is ontstaan vanuit het gebouw van de de broeders kapucijnen. Dat gebouw is ondertussen verdwenen en de oude Paterskerk is gesloopt, maar het idee van eenvoud en dienstbaarheid houden we hoog in het vaandel.”

Om dat laatste kracht bij te zetten, zegende broeder kapucijn Gust vrijdag de nieuwe vleugel in. De groene omgeving van het rusthuis zal overigens op termijn opengesteld worden voor Izegemnaars. De stad heeft namelijk plannen om het hele Patersdomein op te waarderen.